كيري: لا يوجد مرشح لدي الولايات المتحدة في الرئاسة اللبنانية

أكد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لرئيس مجلس النواب نبيه بري، “أن لا مرشح لدى الولايات المتحدة للرئاسة اللبنانية ولا فيتو أمريكي على أي من الأشخاص”.

وذكر بيان صادر عن رئاسة مجلس النواب اللبناني، أن كيري قال إن “ما يهم الإدارة الأمريكية الاستقرار في لبنان”.

من جانبه، أكد “بري” على ضرورة الحل السياسي في سوريا، كما شدد على أن جوهر ما يجري في المنطقة من مشاكل مرتبط بالقضية الفلسطينة، مؤكدا ضرورة إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه.

زار وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مطرانية بيروت للموارنة، حيث التقى البطريرك الماروني بشاره بطرس الراعي، والسفير البابوي جابريال كاتشا والمطران بولس مطر.

أ ش أ