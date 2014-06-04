23 يونيو.. مؤتمر "دور تكنولوجيا المعلومات فى الصناعة" بغرفة الاتصالات

أكدت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابعة لاتحاد الصناعات المصرية FEI، فى بيان صحفى أصدرته، اليوم الأربعاء، أنه سيتم تنظيم مؤتمر "دور تكنولوجيا المعلومات فى تنمية الصناعة"، وذلك خلال يومى الاثنين الموافق 23 يونيو الحالى، والثلاثاء الموافق 24 يونيو بالقاهرة، تحت رعاية المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون بين غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واتحاد الصناعات المصرية.

ويستهدف المؤتمر، تنمية أعمال الشركات أعضاء الغرفة، فيما يتعلق بتنمية الطلب المحلى، من خلال التعرف على احتياجات الشركات الصناعية لتلبيتها، من خلال الشركات أعضاء الغرفة، ورفع الوعى فيما يتعلق بأهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالصناعات المختلفة للشركات أعضاء اتحاد الصناعات المصرية، وتحقيق عائد مباشر للشركات أعضاء الغرفة المشاركة فى المؤتمر، من خلال مبيعات أو تنفيذ اتفاقيات لتنفيذ أعمال.

وجاء فى البيان الصحفى أيضاً أنه سيتم تنظيم معرض لمدة يومين للشركات الأعضاء بالغرفة، وسيتم تنظيم عدة ندوات لرفع الوعى بأهمية دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للصناعات المختلفة، وسيتم تنظيم لقاءات ثنائية بين ممثلين لعدد من الشركات الصناعية وأعضاء بالغرفة.

جدير بالذكر أن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أنشئت فى ديسمبر عام 1999 بالقرار الوزارى رقم 227 لسنة 1999 تحت اسم غرفة صناعة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، ثم صدر القرار الوزارى رقم 66 لسنة 2005 بتغيير اسم الغرفة إلى غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ويعتبر الغرض الأساسى من إنشائها هو العمل على إيجاد بيئة دافعة ومحفزة لتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعظيم العائد للأعضاء، والمساهمة الفعالة فى رفع القدرة التنافسية لهذه الصناعة بوصفها أحد محاور التنمية الأساسية.

و تهدف غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى التمثيل المباشر لمصالح الأعضاء أمام جميع الدوائر والمؤسسات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، والمشاركة الفعالة فى تحقيق النهضة التكنولوجية من خلال حشد الطاقات الوطنية فى مجال هذه الصناعة الواعدة، وتوظيفها لخدمة أهداف التنمية.

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