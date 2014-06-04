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أستاذ بجامعة الأزهر: عدلى منصور أدار الدولة بعيدًا عن الديكتاتورية

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أستاذ بجامعة الأزهر: عدلى منصور أدار الدولة بعيدًا عن الديكتاتورية أستاذ بجامعة الأزهر: عدلى منصور أدار الدولة بعيدًا عن الديكتاتورية

علق الدكتور هاشم بحرى، أستاذ علم النفس بجامعة الأزهر، على خطاب المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، بأنه لأول مرة يستمع لخطبة بهذا المضمون، وللمرة الأولى يسلم رئيس لجمهورية العربية السلطة لشخص آخر.

وأضاف أنه ليس مضطرًا أن يقول هذا الخطاب مثل من سبقوه مثل مرسى ومبارك، وبرغم من ذلك كان فى حالة من الهدوء.

وأضاف "بحرى" خلال تصريحات تليفزيونية، أنه أدى ما طلب منه الشعب وأدار الدولة من خلال فريق عمل بعيدًا عن الديكتاتورية، موضحًا أنه شخص حكيم ولديه بصيرة، مشيرًا إلى أنه سيظل رئيسًا للجمهورية وفقًا لخارطة الطريق التى يستند إليها فى شرعيته حتى لحظة حلف اليمين بواسطة الرئيس عبد الفتاح السيسى ثم يعود رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا.

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