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اختطاف عضو بالمؤتمر الوطني العام الليبي من قبل مسلحين مجهولين

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اختطاف عضو بالمؤتمر الوطني العام الليبي من قبل مسلحين مجهولين اختطاف عضو بالمؤتمر الوطني العام الليبي من قبل مسلحين مجهولين

المؤتمر الوطني العام الليبي

اختطف مسلحون مجهولون، عصر اليوم،عضو المؤتمر الوطني العام الليبي “البرلمان” الدكتور أبو بكر مدور، بعد خروجة من وزارة العدل باتجاه منطقة الفلاح بالعاصمة طرابلس.

وقال عيسى حمدان سائق سيارة عضو المؤتمر الوطني الدكتور أبو بكر مدور، لقناة “ليبيا لكل الأحرار”، إن أربعة مسلحين غير ملثمين اعترضوا السيارة التي يستقلانها بعد خروجهما من وزارة العدل باتجاه منطقة الفلاح، وقبل أن يصلا إلى الجسر الذي يفضي إلى الطريق الدائري، وأشهر المسلحون أسلحتهم النارية باتجاه الدكتور مدور، وطالبوه بالصعود إلى سيارتهم”.

وأضاف “حمدان”، أن المسلحين اتجهوا بعد المؤتمر نحو منطقة الفلاح، ولم يستطع السائق تحديد نوع سيارة المسلحين.

أ ش أ

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