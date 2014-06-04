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الخرباوي: مرسي لايعلم عن البيان شيئا.. و”غزلان” هو من كتبه لرفع الروح المعنوية عند الإخوان

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الخرباوي: مرسي لايعلم عن البيان شيئا.. و”غزلان” هو من كتبه لرفع الروح المعنوية عند الإخوان الخرباوي: مرسي لايعلم عن البيان شيئا.. و”غزلان” هو من كتبه لرفع الروح المعنوية عند الإخوان

 

الرئيس السابق محمد مرسي

قال ثروت الخرباوي المنشق عن جماعة الإخوان إن الرئيس المعزول محمد مرسي  لا يعلم شيئا عن البيان الذي أذاعته قناة الجزيرة ونشرته الصفحة الرسمية لمرسي عبر موقع “فيس بوك” .

وأضاف الخرباوي في تصريحات خاصة لوكالة أنباء ONA أن مرسي حتي اذاعة البيان لايعلم عنه شيئا لافتا إلي أن البيان موجه إلي إخوان الداخل بعدما أصابهم اليأس والاحباط بعد إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة.

وتابع: الحالة الآن داخل جماعة الاخوان في منتهى السوء والقيادات الاخوانية الهاربة التى تجاهد من خلف الحاسوب ومن خلال الانترنت أرادت ان ترفع الروح المعنوية لافراد الجماعة خاصة الشباب فأصدروا هذا البيان باسم مرسي ووضع فيها مصطلحات إيمانية فيها تلاعب واضح بالقرآن ليجعل القضية التى يتحرك من اجلها الاخوان قضية ايمانية ودينية، مشيرا إلي أن حديثه عن الثورة والثوار هو محاولة لتبييض وجه الجماعة وغسيل سمعتهم من خلال ثورو 25 يناير .

وفجر الخرباوي مفاجأة عندما أكد أن اللقيادي الإخواني الهارب محمود غزلان معه جميع المفاتيح السرية للصفحات الرسمية للرئيس المعزول محمد مرسي وصفحات الإخوان وحزب الحرية والعدالة موضحا أن أسلوب صياغة البيان هو أسلوب محمود غزلان في الكتابة والكلام.

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أونا