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المشدد 15 عامًا لسائق بتهمة إختطاف طفل بقنا‎

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المشدد 15 عامًا لسائق بتهمة إختطاف طفل بقنا‎ المشدد 15 عامًا لسائق بتهمة إختطاف طفل بقنا‎

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار الدكتور جابر يوسف المراغى، وعضوية المستشارين محمد عزت مناع ، وصفوت محمد هندي، وأمانة سر محمد عبد العزيز، وأحمد عمر، بالسجن المشدد،15 سنة لسائق، في القضية رقم 19209 لسنة 2013 جنايات، نجع حمادي، المقيدة برقم 2660 كلى قنا إختطاف طفل ومساومة أهله بدفع فدية لإطلاق سراحه .

وكانت الأجهزة الأمنية بنجع حمادي، تلقت بلاغًا فى شهر يوليو 2013، بخطف ” عمرو . س . ع ”  11 عاما  طالب.

وأفادت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة ” المدعو ”  أبوالحسن.ا.م ” 29 عامًا،سائق تم تشكيل فريق بحث وبعد تقنين الأجراءات وعمل عدة أكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم، وإحالته للنيابة العامة فأحالتة لمحكمة الجنايات فأصدرت حكمها السابق.

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