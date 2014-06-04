17 رجل أمن برفقة منتخب الجزائر في كأس العالم

أعلن عيسى نايلى، مدير الأمن العام بالمديرية العامة للأمن الوطنى، اليوم الأربعاء، أنه سيتم تجنيد 17 عنصرًا من الشرطة برتبة عميد شرطة وملازمين لتوفير الحماية الأمنية ومرافقة المنتخب الوطنى والبعثة الجزائرية والمنشجعين أثناء تنقلهم إلى البرازيل للمشاركة وحضور فعاليات كأس العالم.

وأوضح نايلى ـ فى كلمة له بمنتدى الشرطة بقصر المعارض حول الاستعدادات الأمنية لتأمين المنتخب الوطنى فى المونديال، أن عشرة من رجال الشرطة سيتكفلون بتأمين أعضاء المنتخب الوطنى خلال تواجده بالمركز التقييمى; للتدريب والتنقل معهم للحيلولة دون المساس بهم فيما تم تعيين طاقم إضافى مشكل من سبعة من رجال الشرطة لحماية المشجعين .

وأشار إلى أن مجموعة رجال الشرطة التى وقع عليها الاختيار تلقت تدريبًا على مستوى مديرية الحماية والأمن وتلقت أيضًا كتيبات تضمنت أهم التقنيات فى التعامل مع القضايا الأمنية وصلاحياتهم وخصوصية البلد المضيف.

أ ش أ