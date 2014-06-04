وزير الأثار يطلق حملة تبرعات لبناء المتحف الكبير لجمع 550 مليون دولار من السياح

قال محمد إبراهيم وزير الأثار إن مساحة المتحف المصري الكبير سيكون على 17 فدان لعرض 100 ألف قطعة أثرية ، 50 ألف منهم تعرض على السياح والباقي سنضعهم في دور سفلي لدارسي الأثار .

وأضاف إبراهيم خلال مؤتمر صحفي ببدء تنفيذ حملة جمع التبرعات لصالح مشروع المتحف الكبير، من خلال جمع دولار أمريكي واحد (اختياريا)عن كل ليلة فندقية يقضيها السائح في فنادق مصرسيحتوي المتحف على ” إن المتحف سيحتوي على عدد من المطاعم وركن للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة ” ، موضحًا أن المتحف سيكون مقصد سياحي جديد سيعود بمردود إيجابي على باقي القطاعات السياحية ” .

وعن تمويل المتحف المصري الكبير أكد الوزير ” تم إقتراض 300 مليون دولار كقرض حسن من دولة اليابان وسيكون التمويل المبدئي للمشروع ، مضيفًا ” سنحتاج 550 مليون دولار كملغ لإضافي آخر إلى القرض لإتمام الحسن ولهذا أطلقنا الحملة ” .

(المراسل : بكر الشرقاوي – محمود عبد الحفيظ)