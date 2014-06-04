بوتين: لم نرسل قواتنا إلى جنوب شرق أوكرانيا ولم ننشغل بضمها

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تنوي ضمّ أوكرانيا ولم تنشغل بهذا الأمر.

وأكد بوتين في تصريحات أوردتها وكالة أنباء نوفوستي الروسية على ضرورة توقف من يتولون أمور السلطة في العاصمة الأوكرانية حملتهم العسكرية على الشعب الأوكراني ويبدأوا الحوار مع الشعب.

وقال بوتين في حديثه إنه على الحكومة الأوكرانية أن تبدأ الحوار مع شعبها عن طريق المحادثات وليس بمساعدة الدبابات والطائرات”.

وانطلقت الحركة الاحتجاجية في شرق وجنوب أوكرانيا الناطقين باللغة الروسية بعد أن أمسك متطرفون بزمام السلطة في كييف في نهاية شهر فبراير الماضي بدعم من قبل جهات خارجية ترى لها مصلحة في تأليب أوكرانيا على روسيا.

وعما إذا كانت روسيا تنوي “احتلال وضمّ” أوكرانيا أو زلزلة الأوضاع فيها، أجاب بوتين: “لم ننشغل بهذا في يوم من الأيام ولا ننشغل”.

ونفى بوتين صحة أنباء وصول قوات روسية أو مستشارين عسكريين روس إلى جنوب شرق أوكرانيا.

وتحدث بوتين إلى إحدى قنوات التلفزيون الفرنسي قبيل توجهه إلى فرنسا في زيارة يحضر خلالها الاحتفالات التي ستقام يوم الجمعة بمناسبة الذكري السنوية السبعين لإنزال قوات الحلفاء في نورماندي في الحرب العالمية الثانية.

أ ش أ