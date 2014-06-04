الجارديان: ولى العهد الإسبانى يحظى بشعبية أكبر من والده

سلطت صحيفة الجارديان الضوء على قرار ملك إسبانيا خوان كارلوس بتنازله عن العرش لولي عهده الأمير فيليب.

وذكرت الصحيفة – في سياق تقرير أوردته على موقها الإلكتروني- أن الملك الإسبانى أعلن عن قراره من خلال شاشات التليفزيون يوم الاثنين الماضي، مشيرا إلى أنه قد حان الوقت لتسليم السلطة لولده الثالث والوحيد الأمير فيليب البالغ من العمر 46 عاما والذي بلغ من النضج ما يكفيه لتحمل المسؤولية الكاملة تجاه بلاده بتوليه العرش وبدأ عهد جديد من الأمل.

وأشارت الصحيفة إلى أن الملك خوان قد عانى كثيرا من الفضائح والنكسات في الفترة الأخيرة من حكمه، وعلى النقيض فإن الأمير فيليب يحظى بشعبية لا بأِس بها، فوفقا لاستطلاع صحيفة الموندو الإسبانية الذي أجري العام الماضي حظس الأمير فيليب بنسبة تأييد ما يقرب من 66 بالمائة من الأسبان مقارنة بوالده الذ حصل على 41 بالمائة فقط.

وأضافت الصحيفة أن الأميرفيليب وزوجته مذيعة النشرة الإخبارية السابقة ليتيزيا أورتيز قد أظهروا أسلوب حياة متواضع نسبيا في صورة فوتوغرافية نشرت كثيرا من خلال اصطحاب ابنتيهما إلى التسوق.

وعددت الصحيفة انجازات فيليب مشيرة إلى أنه يجيد العديد من اللغات – الإنجليزية والفرنسية والكتالونية -إلى جانب لغته الأم الإسبانية، وأنه قد درس لعدة سنوات في كندا قبل الشروع في التدريب العسكري بأكاديمة القوات المسحة فى أسبانيا والتى استمر فيها 3 سنوات، كما حصل أيضا على شهادة في القانون من مدريد وكذلك الماجستير في العلاقات الدولية من جامعة جورج تاون في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأضافت الصحيفة إلى أن صورة الأمير فيليب قد تحسنت كثيرا عقب زواجة من واحدة من أِشهر المذيعات فى أسبانيا ليتيزيا أورتيز والتى نشأت في أسرة متوسطة، وتخرجت من إحدى الجامعات الحكومية.

ولفتت الصحيفة إلى إن الأمير فيليب قد ألمح عدة مرات، بأن الملكية ستكون مختلفة تحت قيادته، وأنه قال ذات مره فى عام 2011 فى برشلونة ” أريد أن أضع فى أولوياتى العمل على التكيف مع العصر الذى نعيش فيه كل لحظة بقيادة مشروع يربط تاريخنا بمستقبنا والإنجاز بروح تقدمية “.

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