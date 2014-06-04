بعد استبعاد روسيا .. أول قمة للدول السبع الكبار

يعقد زعماء الدول الصناعية السبع ، اليوم الأربعاء وغدا ، قمة في بروكسل هي الأولى منذ قرار التخلي عن صيغة “الثماني” التي كانت تشارك فيها روسيا.

وقالت وكالة انباء إيتار تاس الروسية، أنه من المتوقع أن تركز مناقشات القمة التي ستبدأ مساء اليوم على الأزمة الأوكرانية والعلاقات مع روسيا.

وقال مصدر دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي، إن زعماء الدول السبع سيتطرقون أيضا الى موضوع العودة الى صيغة “الثماني” بمشاركة روسيا.

وكان إبعاد روسيا من مجموعة “الثماني” من الخطوات الأولى التي كانت واشنطن تعتزم القيام بها ردا على الأزمة الأوكرانية وانضمام جمهورية القرم الى روسيا، إلا أنها لم تتمكن من ذلك، كون مجموعة “الثماني” منتدى غير رسمي للدول. ولذلك أعلنت الدول السبع عن تجميد عضويتها في مجموعة “الثماني” التي كان من المقرر أن ترأسها روسيا هذا العام، ورفضت تلك الدول حضور قمة المجموعة التي كانت مقررة في مدينة سوتشي جنوب روسيا، وقررت عقد قمة خاصة بها في بروكسل.

ومن جانب أخر أكد دميتري بيسكوف الناطق الصحفي باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو مازالت منفتحة على التعاون مع شركائها في مجموعة “الثماني”، لكنه قال إن مسألة إنعاش هذه المجموعة ليست مطروحة على الطاولة في الوقت الراهن. وأوضح بيسكوف أنه يمكن بحث هذه المسألة في حال تلقي إشارات إيجابية من شركاء روسيا. كما أكد بيسكوف أن روسيا ستواصل العمل في إطار مجموعة العشرين.

أ ش أ