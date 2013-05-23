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مجدى يعقوب: ارتفاع عدد مرضى القلب فى مصر بالنسبة لدول العالم

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مجدى يعقوب: ارتفاع عدد مرضى القلب فى مصر بالنسبة لدول العالم مجدى يعقوب: ارتفاع عدد مرضى القلب فى مصر بالنسبة لدول العالم
جراح القلب العالمى: الاستثمار في البحث العلمى مفتاح لحل جميع المشاكل

كتب : أ ش أ منذ 21 دقيقة

أكد جراح القلب العالمي السير مجدي يعقوب ارتفاع عدد مرضى القلب في بالنسبة لدول العالم مشيرا إلى أن أمراض القلب تعد السبب الرئيسي للوفاة في العالم، بالإضافة إلى أنها تكلف الدولة أموالا باهظة فى العلاج.

وطالب يعقوب في تصريح له على هامش مشاركته في حفل توزيع عقود منح مراكز التميز العلمي الذي نظمته وزارة البحث العلمي اليوم الخميس بضرورة تكثيف الأبحاث العلمية لتحديد أنواع وأسباب أمراض القلب واكتشاف طرق علاج جديدة وكيفية منعها في المستقبل.

وأشار إلى أن وضع البحث العلمي فى مصر مازال في مرحلة البداية ويحتاج إلى تضافر الجهود والتعاون لإنشاء العديد من مراكز التميز في مختلف المجالات.

وأكد أن الاستثمار في دعم الأبحاث والدراسات العلمية هو أفضل استثمار فى العالم، وهو ما تحتاج إليه مصر في الوقت الراهن، حيث أن كل جنيه ينفق على البحث العلمي سيعود بعد 20 عاما بأكثر من 100 ألف جنيه، لافتا الى أن الطاقة البشرية التي تتميز بها مصر تؤهلها لهذا الاستثمار الذي سيحقق عائدا سيجعلها في مصاف الدول المتقدمة وسيعود عليها بالنفع.

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