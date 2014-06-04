أخبار عاجلة

تغطية خاصة - عزت ابراهيم: انقلاب كبير في السياسة الأمريكية أن جد رئيس يقوم بجهد حقيقي -
مساء الانوار: سبب توقف تدريب الأهلى عدة مرات بأمر من حسام البدري -
مصدر أمني: تتبع المتهمين فى حادث تفجير مركز تدريب شرطة طنطا بأحدث الأجهزة -
ذعر بين أهالي "العشي" بالأقصر بعد ظهور حيوان غريب عقر 4 أشخاص -
أحمد أحمد ينفي نقل مقر «كاف» من مصر -
رئيس الكاف: «كل الشكر لمصر وللمصريين» -
تغطية خاصة - عزت ابراهيم: لقاء الرئيس السيسي بترامب علامة فارقة وإحياء لعلاقة الشراكة التاريخية -
مساء الأنوار: حقيقة عودة إيمن أشرف مرة أخرى للأهلي -
مساء الأنوار - لقطات حصرية .. وصول البرتغالي إيناسيو المدير الفنى الجديد للزمالك بمطار القاهرة -
مساء الأنوار - لقاء مع أحمد جمعة ومحمد بوسكا لاعبي المصري بعد الفوز على إنبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

عمليات بغداد : مقتل خمسة عناصر من تنظيم داعش وتفكيل 12 عبوة ناسفة ببغداد

Google+ Print
عمليات بغداد : مقتل خمسة عناصر من تنظيم داعش وتفكيل 12 عبوة ناسفة ببغداد عمليات بغداد : مقتل خمسة عناصر من تنظيم داعش وتفكيل 12 عبوة ناسفة ببغداد

تنظيم داعش

أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم الأربعاء ، عن مقتل خمسة من عناصر تنظيم ما يسمى بالدولة الاسلامية في العراق والشام ” داعش “، وضبط وتفكيك 12 عبوة ناسفة بمناطق متفرقة من العاصمة بغداد .

وقالت قيادة عمليات بغداد في بيان اليوم، إن قوة من الفوج الأول لواء مغاوير الفرقة 11 قتلت أربعة مسلحين ينتمون لتنظيم داعش في قرية كراغول ، فيما تمكنت قوة من فوج استطلاع عمليات بغداد من قتل إرهابي آخر .

وأضاف البيان ، أنه تم ضبط وتفكيك 12 عبوة ناسفة من قبل قوة من كتيبة هندسة ميدان الفرقة 17 جنوب العاصمة بغداد ، مشيرا الى أنه تم كذلك القاء القبض على عدد من المطلوبين وفق المادة الرابعة ارهاب في مناطق متفرقة من بغداد خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وكانت العاصمة بغداد شهدت اليوم مقتل وإصابة 6 من عناصر الشرطة والصحوة في هجوم مسلح نفذه مجهولون على نقطة تفتيش مشتركة جنوبي بغداد .

يذكر أن بغداد تشهد أعمال عنف بشكل شبه يومي بتفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة ولاصقة وهجمات مسلحة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية مما يسفر عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح .

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا