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استقرار معظم شهادات الايداع المصرية في بورصة لندن

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استقرار معظم شهادات الايداع المصرية في بورصة لندن استقرار معظم شهادات الايداع المصرية في بورصة لندن

بورصة لندن

ساد الاستقرار أداء شهادات الايداع الايداع المصرية المدرجة في بورصة لندن، اليوم الأربعاء، ولليوم الثاني على التوالي، فيما عدا شهادات البنك التجاري التي سجلت انخفاضًا.

وانخفضت شهادات إيداع البنك التجاري الدولي لليوم الثاني على التوالي 00.5 نقطة بنسبة 1.02% لتسجل 4.85 دولارات، وكان أعلى مستوى للشهادات عند 4094دولارات،  بينما كان أقل مستوى لها 4.82دولارات.

واستقرت شهادات ايداع أوراسكوم تيليكوم عند0.90 دولارا، حيث كان أعلى مستوى لها في الجلسة 0.84  دولارا، بينما كان أقل مستوى لها عند 0.79 دولارا.

واستمر حفاظ شهادات ايداع مؤسسة هيرمس القابضة على مستواها عند 3.90 دولارات منذ عدة جلسات، حيث كان أعلى مستوى لها4.10  دولارات، بينما كان أقل مستوى لها في الجلسة عند 3.70دولارات، كما استقرت شهادات ايداع أوراسكوم للإنشاءات عند 42.05دولارا.

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