19679 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة السبت بسوهاج‎

أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج كافة استعداداتها لبدء امتحانات الثانوية العامة السبت القادم بنظاميها القديم (نظام العامين) والذى يبدأ السبت القادم والحديث (نظام العام الواحد ) والذى يبدأ الاحد القادم.

تم الانتهاء من تجهيز لجان الامتحانات وتوفير المياة المثلجة والمراوح لتفادى الارتفاع الشديد للحرارة التى تشهدة المحافظة خلال تلك الايام و روعى فى إختيار رؤساء اللجان الكفاءة والخبرة والتميز فى أداء الامتحانات و أن لجان الامتحانات تشهد تأمين كامل من قبل قوات الامن بمديرية امن سوهاج بالتعاون مع إدارة الأمن بالمديرية.

وقالت نادية موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج لـ”ONA” أن عدد طلاب النظام القديم الذين سيؤدون الامتحانات 3696 طالب وطالبة بالاضافة الى 15983 طالب وطالبة بالنظام الحديث موزعين على 54 لجنة امتحانية ب 11 ادارة تعليمية بمراكز ومدن محافظة سوهاج واضافت موسى ان جميع مراحل العملية الامتحانية ابتداء من خروج اوراق الاسئلة من مركز التوزيع بمدرسة النهضة للغات بمدينة سوهاج وحتى عودتها ثم ارسالها الى لجنة النظام والمراقبة بمحافظة أسيوط جميع تلك المراحل تتم من خلال تامين كامل و حراسة مشددة من قوات مديرية امن سوهاج واشارت الى ان الوزارة قامت هذا العام بتوفير اجهزة (عصى الكترونية) سوف يتم توزيعها على اللجان الامتحانية للكشف عن اجهزة المحمول والاجسام المعدنية داخل اللجان ومن ناحية اخرى اكدت وكيلة الوزارة على توفير استراحات مناسبة لرؤساء اللجان والملاحظين خلال فترة الامتحانات وروعى توفير مصدر للمياة المثلجة والتهوية بكل استراحة .

الجدير بالذكر ان طائرة حربية منذ عدة ايام قامت بنقل اوراق الاسئلة الخاصة بطلاب المرحلة الثانوية العامة بمختلف شعبها لمحافظة سوهاج وتم نقلها لمركز توزيع الاسئلة بمدرسة النهضة للغات بسوهاج فى ظل تشديدات امنية بالتنسيق بين قوات الجيش والشرطة هذا وتستمر الامتحانات حتى الاول من شهريوليو القادم.