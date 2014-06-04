أخبار عاجلة

تغطية خاصة - عزت ابراهيم: انقلاب كبير في السياسة الأمريكية أن جد رئيس يقوم بجهد حقيقي -
مساء الانوار: سبب توقف تدريب الأهلى عدة مرات بأمر من حسام البدري -
مصدر أمني: تتبع المتهمين فى حادث تفجير مركز تدريب شرطة طنطا بأحدث الأجهزة -
ذعر بين أهالي "العشي" بالأقصر بعد ظهور حيوان غريب عقر 4 أشخاص -
أحمد أحمد ينفي نقل مقر «كاف» من مصر -
رئيس الكاف: «كل الشكر لمصر وللمصريين» -
تغطية خاصة - عزت ابراهيم: لقاء الرئيس السيسي بترامب علامة فارقة وإحياء لعلاقة الشراكة التاريخية -
مساء الأنوار: حقيقة عودة إيمن أشرف مرة أخرى للأهلي -
مساء الأنوار - لقطات حصرية .. وصول البرتغالي إيناسيو المدير الفنى الجديد للزمالك بمطار القاهرة -
مساء الأنوار - لقاء مع أحمد جمعة ومحمد بوسكا لاعبي المصري بعد الفوز على إنبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

برقيات من محافظات مصر تهنئ السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

Google+ Print
برقيات من محافظات مصر تهنئ السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية برقيات من محافظات مصر تهنئ السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

 

أول خطاب للسيسي عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية

بعث اللواء ابراهيم حماد، محافظ أسيوط برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد الإعلان الرسمى بفوزه برئاسة جمهورية العربية جاء فيها ” بكل معانى الفخر والاعتزاز يشرفنى أنَّ أبعث لفخامتكم باسمى واسم جماهير شعب اسيوط بخالص التهانى بمناسبة فوزكم رئيسا وقائدا وزعيما لمصر فى هذه المرحلة الفارقة من تاريخها ليتحقق لشعبها العظيم ثانى استحقاقات خارطة المستقبل التى توافقت عليها كافة القوى الوطنية والشعب المصرى العظيم بكل طوائفه .

بعث محافظ مطروح اللواء بدر طنطاوي الغندور، ببرقية تهنئة للمشيرعبد الفتاح السيسى بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لمصر، وإتمام المرحلة الثانية من الاستحقاق الثاني من خارطة المستقبل المصرية.

قدم المحافظ التهنئة بالنيابة عن الأجهزة التنفيذية، وعمد ومشايخ وعواقل قبائل المحافظة وجميع أهالي مطروح، ودعا الله عز وجل أن يوفق الرئيس السيسى لما فيه الخير لمصر وشعبها العظيم، ولمصرنا الغالية الأمن والاستقرار والتنمية.

وارسل المهندس عمر الشوادفي محافظ الدقهليه ببرقيه تهنئه الي المشير عبد الفتاح علي فوزه الساحق بانتخابات رئاسه الجمهوريه، أعرب خلالها عن سعاده الشعب الدقهلاوي بجميع طوائفه وقياداته بفوزه بها المنصب ، متمنيا أن تشهد مصر بقيادته مزيد من الاستقرار والتقدم والأمان.

تقدم بالشكر لأبناء الدقهليه لوقفتهم الشريفه وتصميمهم للعبور بمصر في انتخابات رئاسه الجمهوريه امام العالم اجمع والعبوربخارطه المستقبل واحترامه للارداه الشعبيه .

وأرسل كل من محافظ الفيوم ورئيس الجامعة برقيات تهنئة للمشير عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الجديد .

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أحمد أحمد ينفي نقل مقر «كاف» من مصر

أحمد أحمد ينفي نقل مقر «كاف» من مصر

رئيس الكاف: «كل الشكر لمصر وللمصريين»

رئيس الكاف: «كل الشكر لمصر وللمصريين»

تغطية خاصة - عزت ابراهيم: لقاء الرئيس السيسي بترامب علامة فارقة وإحياء لعلاقة الشراكة التاريخية

تغطية خاصة - عزت ابراهيم: لقاء الرئيس السيسي بترامب علامة فارقة وإحياء لعلاقة الشراكة التاريخية

مساء الأنوار - لقاء مع أحمد جمعة ومحمد بوسكا لاعبي المصري بعد الفوز على إنبي

مساء الأنوار - لقاء مع أحمد جمعة ومحمد بوسكا لاعبي المصري بعد الفوز على إنبي