برقيات من محافظات مصر تهنئ السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

بعث اللواء ابراهيم حماد، محافظ أسيوط برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد الإعلان الرسمى بفوزه برئاسة جمهورية مصر العربية جاء فيها ” بكل معانى الفخر والاعتزاز يشرفنى أنَّ أبعث لفخامتكم باسمى واسم جماهير شعب اسيوط بخالص التهانى بمناسبة فوزكم رئيسا وقائدا وزعيما لمصر فى هذه المرحلة الفارقة من تاريخها ليتحقق لشعبها العظيم ثانى استحقاقات خارطة المستقبل التى توافقت عليها كافة القوى الوطنية والشعب المصرى العظيم بكل طوائفه .

بعث محافظ مطروح اللواء بدر طنطاوي الغندور، ببرقية تهنئة للمشيرعبد الفتاح السيسى بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لمصر، وإتمام المرحلة الثانية من الاستحقاق الثاني من خارطة المستقبل المصرية.

قدم المحافظ التهنئة بالنيابة عن الأجهزة التنفيذية، وعمد ومشايخ وعواقل قبائل المحافظة وجميع أهالي مطروح، ودعا الله عز وجل أن يوفق الرئيس السيسى لما فيه الخير لمصر وشعبها العظيم، ولمصرنا الغالية الأمن والاستقرار والتنمية.

وارسل المهندس عمر الشوادفي محافظ الدقهليه ببرقيه تهنئه الي المشير عبد الفتاح السيسي علي فوزه الساحق بانتخابات رئاسه الجمهوريه، أعرب خلالها عن سعاده الشعب الدقهلاوي بجميع طوائفه وقياداته بفوزه بها المنصب ، متمنيا أن تشهد مصر بقيادته مزيد من الاستقرار والتقدم والأمان.

تقدم بالشكر لأبناء الدقهليه لوقفتهم الشريفه وتصميمهم للعبور بمصر في انتخابات رئاسه الجمهوريه امام العالم اجمع والعبوربخارطه المستقبل واحترامه للارداه الشعبيه .

وأرسل كل من محافظ الفيوم ورئيس الجامعة برقيات تهنئة للمشير عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المنتخب الجديد .

أ ش أ