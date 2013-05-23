حفل موسيقي بالجامعة العربية المفتوحة يحييه متطوعا موسيقار عراقي وفرقته

حضر الحفل الدكتور مفيد شهاب رئيس المجلس الاستشاري لفرع الجامعة بالقاهرة

كتب : أ ش أ منذ 11 دقيقة

أقيم بالجامعة العربية المفتوحة فرع مصر، حفل موسيقي في إطار الأنشطة الترفيهية التي تقدمها الجامعة لطلابها بهدف إذكاء روح الأسرة بينهم.

أحيا الحفل متطوعًا الموسيقار فريد البابلي العراقي الجنسية، وفرقته التي تضم 10 عازفين، وقدم مجموعة كبيرة من الأغنيات المصرية والعربية الشهيرة لمطربي الزمن الجميل "محمد عبدالوهاب، وفريد الأطرش، وعبد الحليم حافظ، وشادية" والتي أكسبها رتما سريعا لكي تتلاءم مع الجيل الحالي.

شهد الحفل الدكتور مفيد شهاب رئيس المجلس الاستشاري لفرع الجامعة بالقاهرة، والذي أهدى درعها للموسيقار فريد البابلي تقديرا لجهوده وتطوعه لإدخال البهجة والترفيه على طلاب الجامعة، كما شهد الحفل لفيف من طلبة الجامعة العربية المفتوحة وأولياء الأمور وعدد من طلاب وأساتذة الجامعة الكندية والبريطانية.