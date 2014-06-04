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شيفر: فرصة مصر أفضل من السنغال لهذه الأسباب

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شيفر: فرصة مصر أفضل من السنغال لهذه الأسباب شيفر: فرصة مصر أفضل من السنغال لهذه الأسباب

يرى الألماني وينفريد شيفرد المدير الفني لمنتخب جاميكا الذي يواجه نظيره المصري وديا يوم الأربعاء، أن فرصة الفراعنة أفضل من السنغال في مجموعتهما بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2015.

ووقع المصري برفقة تونس والسنغال والفائز من مواجهة بتسوانا وغينيا بيساو ضمن المجموعة السابعة بالتصفيات التي تبدأ في سبتمبر المقبل.

وقال شيفرد في تصريحات تليفزيونية: "اعتقد أن المنتخب المصري يتميز بالالتزام الخططي والأداء الجماعي على عكس نظيره السنغالي".

وأضاف "هذه المميزات وغيرها سترجح كفة الفراعنة على حساب السنغاليين"، فيما لم يتطرق للحديث عن المنتخب التونسي.

ويلتقي منتخب مع نظيره الجاميكي بلندن في العاشرة مساء.

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فيديو اليوم السابع

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