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الأهلي ينهي اتفاقه مع مدافعه ' لاعب ليرس '

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الأهلي ينهي اتفاقه مع مدافعه ' لاعب ليرس ' الأهلي ينهي اتفاقه مع مدافعه ' لاعب ليرس '

أتم الأهلي اتفاقه مع لؤي وائل مدافع وادي دجلة للانضمام إلى صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وتواجد اللاعب البالغ من العمر 22 عاما في الأهلي والتقى بعلاء عبد الصادق مدير إدارة الكرة.

وقال وائل لـFilGoal.com "بالفعل طلب الأهلي عودتي للفريق، وهذا فخر لي، وأبلغتهم موافقتي فورا".

وتابع "طالما حلمت باللعب في الفريق الأول للأهلي ولا يمكنني أن أرفض نداء النادي، وستبدأ الآن المفاوضات مع ليرس لأن عقدي مستمر لموسمين".

وتدرج وائل في ناشئين الأهلي حتى رحل عن الفريق الموسم قبل الماضي لعدم القيد لينضم إلى ليرس البلجيكي.

ويحتاج الأهلي إلى دعم صفوفه الدفاعية بعد اعتزال وائل جمعة وقرب رحيل أحمد فتحي.

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