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عون: مشاركتنا في جلسات البرلمان اللبناني قيد الدراسة

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عون: مشاركتنا في جلسات البرلمان اللبناني قيد الدراسة عون: مشاركتنا في جلسات البرلمان اللبناني قيد الدراسة

العماد-ميشال عون

أعلن رئيس، تكتل التغيير والإصلاح، النائب العماد ميشال عون، أنّ “مشاركة تكتله في جلسات مجلس النواب اللبناني قيد الدرس مضيفًا “أكيد أن الأسبوع المقبل سيأتي بحل”.

وقال “عون” عقب لقائه مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري” لقد بحثت مع بري قضايا مهمة وبحاجة إلى تفاهم من أجل انتظام الأمور بالقريب العاجل أهمها انتخاب الرئيس وعمل وعمل مجلس النواب”.

وأضاف لا نعلن عن أي خطوة قبل مناقشتها مع الحلفاء”، مضيفا “طرحنا كل الحلول المتاحة وأكيد أن الأسبوع المقبل سيأتي بحل”.

وحول زيارة جون كيري للبنان.. قال “سأعلق عليها بعد انتهائها ونقوم كلامه بعد تصريحه”.

يذكر أن جلسات البرلمان اللبناني معلقة منذ فترة ; بسبب عدم مشاركة قوى 8 آذار التي تضم حزب الله وتكتل التغيير والإصلاح مما يحول دون اكتمال النصاب في ظل إصرارهم بالتوافق أولا على اسم الرئيس.

أ ش أ

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