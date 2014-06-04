طالب الدكتور ياسر الهضيبى البرلمانى السابق ومساعد رئيس حزب الوفد ، من رؤساء الجامعات المصرية وعمداء كلية الحقوق بإعتبار خطاب الرئيس عدلى منصور اليوم وثيقة تاريخية تدرس للطلاب لما فيها من معانى وجمل وتعليقات وتوصيات للمصريين عن الوطنية .
> واضاف الهضيبى فى تصريحات صحفية له اليوم، أن كلمة الرئيس منصور للشعب المصرى اليوم تعادل كلمات الفلاسفة ومنهم “جان جاك روسو” وغيرة من فلاسفة الرومان.
> واعتبر البرلمانى السابق خطاب منصور اليوم، ليسخطاب وداعا وإنما بداية لعهد جديد لقيادات جديدة ستتقلد أمور المرحلة وبناء مصر الجديدة.
قيادي بالوفد يطالب بتدريس خطاب الرئيس منصور لطلاب كلية الحقوق
طالب الدكتور ياسر الهضيبى البرلمانى السابق ومساعد رئيس حزب الوفد ، من رؤساء الجامعات المصرية وعمداء كلية الحقوق بإعتبار خطاب الرئيس عدلى منصور اليوم وثيقة تاريخية تدرس للطلاب لما فيها من معانى وجمل وتعليقات وتوصيات للمصريين عن الوطنية .