قيادي بالوفد يطالب بتدريس خطاب الرئيس منصور لطلاب كلية الحقوق

طالب الدكتور ياسر الهضيبى البرلمانى السابق ومساعد رئيس حزب الوفد ، من رؤساء الجامعات المصرية وعمداء كلية الحقوق بإعتبار خطاب الرئيس عدلى منصور اليوم وثيقة تاريخية تدرس للطلاب لما فيها من معانى وجمل وتعليقات وتوصيات للمصريين عن الوطنية .

> واضاف الهضيبى فى تصريحات صحفية له اليوم، أن كلمة الرئيس منصور للشعب المصرى اليوم تعادل كلمات الفلاسفة ومنهم “جان جاك روسو” وغيرة من فلاسفة الرومان.

> واعتبر البرلمانى السابق خطاب منصور اليوم، ليسخطاب وداعا وإنما بداية لعهد جديد لقيادات جديدة ستتقلد أمور المرحلة وبناء مصر الجديدة.