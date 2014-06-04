ضبط عاطلين وبحوزتهم أسلحة نارية بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية التابعه لمديرية أمن الدقهلية من ضبط عاطلين وبحوزتهم أسلحة نارية.

تلقى اللواء حسن عبدالحى مديرأمن الدقهلية أخطارا من العميد السعيد عمارة مديرالمباحث الجنائية بالمديرية بضبط محمد الشبراوي عبدالمنعم محمد 27سنة عاطل ومقيم ديرب الخضر – مركز بني عبيد وبحوزته سلاح ناري [ فرد خرطوش + 2 طلقة من ذات العيار ] وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1914 جنايات مركز بني عبيد لسنة 2014م كما تم ضبط حسن السيد الشافعي عبدالله 26سنة عاطل ومقيم شارع الجلاء – قسم أول المنصورة وبحوزته سلاح ناري [ فرد خرطوش + عدد 2 طلقة من ذات العيار ] وتحرر عن ذلك المحضر رقم 71 أحوال قسم أول