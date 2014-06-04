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ضبط أحد العناصر التكفيرية المطلوبة ببورسعيد

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ضبط أحد العناصر التكفيرية المطلوبة ببورسعيد ضبط أحد العناصر التكفيرية المطلوبة ببورسعيد

تمكن ضباط ادارة البحث الجنائى بمديرية امن بورسعيد بالإشتراك مع ضباط ادارة الامن الوطنى من ضبط المدعو أشرف مصطفى ثابت ـ مقيم دائرة قسم الزهور.

المتهم مطلوب ضبطة واحضارة فى العديد من القضايا المتعلقة بأحداث العنف التى شهدتها البلاد فى الفترة الاخيرة منها :لقضيه رقم 367 جنايات قسم العرب لسنه 2014 لإتهامة واخرين بإرتكاب جرائم إستعراض القوة والتلويح بالعنف والقتل العمد واستعمال القوة مع موظفين عموميين وتخريب الأملاك العامة والإتلاف العمدى وذلك بناءً على أمر الإحالة لمحكمة الجنايات فى القضية رقم 367 جنايات قسم العرب لسنه 2014 والمتهم فيها مرشد الجماعة الإرهابية “محبوس حاليا” و (190) متهم …(احداث الإعتداء على قسم شرطة العرب ) . بالاضافة الي القضيه 1833 إدارى الزهور لسنه 2014 .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على محكمة الجنايات المختصة بنظر القضية الاولى والمنعقدة صباح اليوم بمعهد امناء الشرطة بالقاهرة وسط حراسة امنية مشددة .

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