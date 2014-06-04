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رئيس البرلمان العربى يلغى سفره لحضور تنصيب السيسى

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رئيس البرلمان العربى يلغى سفره لحضور تنصيب السيسى رئيس البرلمان العربى يلغى سفره لحضور تنصيب السيسى

 أكدت مصادر بمطار القاهرة أن ” أحمد الجروان ” رئيس البرلمان العربى ألغى سفره المقرر اليوم الأربعاء إلى دبى والبقاء بمصر للمشاركة فى إحتفالات تنصيب السيسى رئيسا لمصر الأحد القادم .

وقالت المصادر كان من المقرر سفر ” الجروان ” على رحلة للطيران المتجهة إلى دبى الأربعاء إلا أنه ألغى سفره ولم يحدد موعد المغادرة وذلك للمشاركة فى فعاليات الإحتفال الذى يقام مساء الأحد بقصر القبة بمناسبة تنصيب ” السيسى ” رئيسا لمصر بعد فوزه فى الإنتخابات الرئاسية الأخيرة بنسبة 96,9 % .

وكان ” الجروان ” قد شارك فى مؤتمر ” الحق فى الحياة ” الذى عقد بالقاهرة وبحث دور الشرطة والقوات المسلحة فى مكافحة الإرهاب ووجه التهنئة للرئيس ” عبدالفتاح السيسى ” متمنيا عودة مصر لدورها الرائد والمؤثر بالمنطقة .

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