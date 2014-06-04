جنايات سوهاج تنطق بالحكم فى 14 قضية لمتهمى الإخوان.. غدًا‎

تشهد الدائرة الثانية بمحكمة جنايات سوهاج غدا برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز وعضوية كلا من المستشار أحمد مندور عبد الله وحلمي جمال الدين ومجدي نبيل نصرالله وبأمانة سر محمد سيد العادلي وطه حسين النطق بالحكم فى 14 قضية منفصلة متهم فيها 38 من عناصر وانصار جماعة الاخوان وذلك فى تهم الانضمام لجماعة على خلاف القانون وحيازة مطبوعات ومنشورات بقصد تعطيل القانون واشاعة الفوضى والتحريض على العنف وامداد جماعة على خلاف القانون بمعونات .

وحصلت ONA على بيان بارقام واسماء المتهمين الذين سوف تصدر فى حقهم احكام الغد وبيانها كالتالى القضية رقم 3371 لسنة 2014 دائرة قسم ثانى سوهاج والمتهم فيها اشرف بخيت احمد بخيت والقضية رقم 2 لسنة 2014 دائرة مركز المنشاة والمتهم فيها حامد مبارك على احمد والقضية رقم 604 لسنة 2014 دائرة مكز جرجا والمتهم فيها احمد محمد احمد خليل والقضية رقم 1343 لسنة 2014 قسم ثان سوهاج والمتهم فيها خالد طوسون احمد والقضية رقم 2035 لسنة 2014مركز شرطة طهطا والمتهم فيها عبد النبى ابو ضيف محمد حامد والقضية رقم 2767 لسنة2014 مركز شرطة اخميم محمد علاء الدين محمد وهيثم محمد احمد ومحمود معتز محمود و محمد احمد عبداللاة ومحمود محمد محمود ومعاذ محمد مسعد واحمد طارق محمد وعمر احمد فتحى و يحيى ضاحى محفوظ والقضية رقم1 لسنة 2014 مركز شرطة اخميم والمتهم فيها وحيد كامل عيسى وخالد محمد عبد العزيز وحسوب محمد على وصحة اسمة حسوب احمد محمد خلف اللة و محمد السيد سليمان وجاد النزهى السيد والقضية رقم31 لسنة 2014 مركز اخميم والمتهم فيها محمد على البدرى ومحمد احمد سلطان ومحمد فتاح كامل وعبد اللاة محمد عبدللاة وحنفى محمود عبد الكريم وعبد الفتاح مطاوع على ومحمود عبد اللة محمود والقضية رقم 2 لسنة 2014 مركز ساقلتة والمتهم فيها جمال احمد محمود محمد والقضية رقم 1057 لسنة 2014 دائرة العسيرات والمتهم فيها فتحى سعد احمد على والقضية رقم3728 لسنة 2014 والمتهم فيها عطية عبد الرحيم على وياسر راضى محمود ومسعود مهران والقضية رقم 605 لسنة 2014 مركز جرجا والمتهم فيها محمد عبد النعيم محمد والقضية رقم 3213 لسنة 2014 قسم ثان سوهاج والمتهم فيها مصطفى حماد مرسى ومحمد حسنى عبد الهادى والقضية رقم 6334 لسنة 2014مركز سوهاج والمتهم فيها طة احمد محمود واحمد فتحى احمد ومالك مصطفى محمد .

وكانت المحكمة قد اجلت المحاكمة لاكثر من مرة للاطلاع وسماع شهود الاثبات وخصصت جلسات للاستماع لمرافعات محاموا المتهمين الجدير بالذكر ان النيابة العامة كانت قد وجهت للمتهمين تهم الترويع والتخويف والتخريب والإتلاف، مستخدمين القوة والعنف، حاملين الأسلحة البيضاء والنارية، كما استحدموا القوة بغرض ترويعهم المواطنين وإلحاق الأذى المادى والمعنوى لهم.