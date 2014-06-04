تأجيل محاكمة بديع والبلتاجى وحجازى و188 آخرين فى أحداث اقتحام العرب لجلسة 20 يوليو

قررت منذ قليل محكمة جنايات بورسعيد والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، تأجيل محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان السابق، ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى و188 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، فى قضية التحريض على اقتحام قسم شرطة العرب، إلى جلسة 20 من يوليو المقبل لمرافعة دفاع المتهمين.

يحاكم فى القضية كل من محمد بديع المرشد العام السابق لجماعة الإخوان، وقيادات الجماعة محمد البلتاجي وصفوت حجازي وأكرم الشاعر عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة بورسعيد، وأحمد توفيق صالح الحولانى عضو مجلس الشورى، وجمال عبيد عضو مجلس الشعب، بعد قرار النائب العام بإحالتهم للمحاكمة العاجلة أمام الجنايات فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم.

ووفقاً لتحقيقات النيابة فقد قام كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ، ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى ، بتحريض أعضاء الجماعة على اقتحام قسم شرطة “العرب” ببورسعيد ، وقتل ضباطه وجنوده وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به ، الأمر الذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم .