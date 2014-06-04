الأمن يمنع الإخوان من قطع الطريق الزراعي أمام توشيبا العربي ببنها

تمكنت قوات الامن بالقليوبية، من تفريق مظاهرة للعشرات من جماعة الاخوان المسلمين بعد قيامهم بقطع الطريق الزراعى عند مدخل مدينة بنها فى الإتجاهين إعتراضًا على نتيجة الانتخابات الرئاسيه وتزامنًا مع محاكمة 13من جماعة الاخوان فى محكمة كفر شكر.

و تعطلت الحركه المرورية قرابة الساعة وقامت القوات والأهالى بمطاردة المتظاهرين وسط الزراعات ولم يتم القبض على أي منهم.

تم إخطار اللواء محمود يسرى مدير امن القليوبية بالواقعة من العميد مجدى راشد مامور قسم بنها بقيام العشرات من جماعة الاخوان بقطع الطريق الزراعى فى الاتجهاهين عند توشيبا العربي.

وإنتقل على الفور اللواء هشام خطاب مفتش الامن العام والعقيد حسام الحسينى مفتش المباحث وتبين قيام العشرات من جماعة الاخوان المحظورة بقطع الطريق فى الاتجاهين وتعطيل حركة السيارات لرفضهم نتائج الانتخابات وتزامنًا مع محاكمة 13 من الاخوان فى محكمة كفر شكر.

وردد المتظاهرين هتافات ضد الجيش والشرطه ورافعين علامات رابعة، وتمكنت القوات من تفريقهم دون القبض على احد ،وجاري تحرير محضر بالواقعة.