أخبار عاجلة

تغطية خاصة - عزت ابراهيم: انقلاب كبير في السياسة الأمريكية أن جد رئيس يقوم بجهد حقيقي -
مساء الانوار: سبب توقف تدريب الأهلى عدة مرات بأمر من حسام البدري -
مصدر أمني: تتبع المتهمين فى حادث تفجير مركز تدريب شرطة طنطا بأحدث الأجهزة -
ذعر بين أهالي "العشي" بالأقصر بعد ظهور حيوان غريب عقر 4 أشخاص -
أحمد أحمد ينفي نقل مقر «كاف» من مصر -
رئيس الكاف: «كل الشكر لمصر وللمصريين» -
تغطية خاصة - عزت ابراهيم: لقاء الرئيس السيسي بترامب علامة فارقة وإحياء لعلاقة الشراكة التاريخية -
مساء الأنوار: حقيقة عودة إيمن أشرف مرة أخرى للأهلي -
مساء الأنوار - لقطات حصرية .. وصول البرتغالي إيناسيو المدير الفنى الجديد للزمالك بمطار القاهرة -
مساء الأنوار - لقاء مع أحمد جمعة ومحمد بوسكا لاعبي المصري بعد الفوز على إنبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الأمن يمنع الإخوان من قطع الطريق الزراعي أمام توشيبا العربي ببنها

Google+ Print
الأمن يمنع الإخوان من قطع الطريق الزراعي أمام توشيبا العربي ببنها الأمن يمنع الإخوان من قطع الطريق الزراعي أمام توشيبا العربي ببنها

تمكنت قوات الامن بالقليوبية، من تفريق مظاهرة للعشرات من جماعة الاخوان المسلمين بعد قيامهم بقطع الطريق الزراعى عند مدخل مدينة بنها فى الإتجاهين إعتراضًا على نتيجة الانتخابات الرئاسيه وتزامنًا مع محاكمة 13من جماعة الاخوان فى محكمة كفر شكر.

و تعطلت الحركه المرورية قرابة الساعة وقامت القوات والأهالى بمطاردة المتظاهرين وسط الزراعات ولم يتم القبض على أي منهم.

تم إخطار اللواء محمود يسرى مدير امن القليوبية بالواقعة من العميد مجدى راشد مامور قسم بنها بقيام العشرات من جماعة الاخوان بقطع الطريق الزراعى فى الاتجهاهين عند توشيبا العربي.

وإنتقل على الفور اللواء هشام خطاب مفتش الامن العام والعقيد حسام الحسينى مفتش المباحث وتبين قيام العشرات من جماعة الاخوان المحظورة بقطع الطريق فى الاتجاهين وتعطيل حركة السيارات لرفضهم نتائج الانتخابات وتزامنًا مع محاكمة 13  من الاخوان فى محكمة كفر شكر.

 وردد المتظاهرين هتافات ضد الجيش والشرطه ورافعين علامات رابعة، وتمكنت القوات من تفريقهم دون القبض على احد ،وجاري تحرير محضر بالواقعة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا