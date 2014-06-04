جارديان: دييجو كوستا يتمم إجراءات الكشف الطبي للانضمام لتشيلسي

أصبح دييجو كوستا على وشك إعلان انتقاله رسميا من أتليتكو مدريد إلى تشيلسي الإنجليزي، بعدما أتم إجراءات الكشف الطبي بحسب صحيفة جارديان البريطانية.

صحيفة جارديان ذات المصداقية العالية، أكدت أن اللاعب صاحب الـ25 عاام أنهى إجراءات الكشف الطبي، وبات الإعلان عن صفقته مسألة وقت، وقليل.

تشيلسي قرر دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع أتليتكو مدريد، وهو ما يبلغ 35 مليون يورو، أو 52 مليون استرليني.

لماذا كوستا

تشيلسي أنهى الموسم المنصرم، مبتعدا عن صدارة الدوري الإنجليزي بأربع نقاط فقط.

حدد جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي الخلل في هجوم البلوز، وذلك بالنظر إلى أن الخط الأمامي للفريق مكون من فرناندو توريس وصامويل إيتو وديمبا با سجل معا 19 هدفا فقط.

هنا درس مورينيو الاختيارات المتاحة، وقرر أن يبدأ بالتعاقد مع دييجو كوستا الذي سجل بمفرده في الموسم المنصرم 27 هدفا في 34 مباراة.

وينضم كوستا إلى قائمة مورينيو التي تحمل من المهاجمين حاليا، روميلو لوكاكو العائد من الإعارة في إيفرتون وديمبا با وفرناندو توريس إثر رحيل صامويل إيتو عن الفريق.

مورينيو يرغب في ضم مهاجم إضافي، وقد حدد ماريو ماندزوكيتش هداف بايرن ميونيخ كأولوية له في سوق الانتقالات.

ما قيمة كوستا