سكرتير عام الكوميسا يشارك فى حفل تنصيب السيسى رئيساً لمصر

أعرب سينديسو نجوينيا، سكرتير عام تجمع السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا"، عن تقديره وترحيبه بالدعوة التى تلقاها من الرئيس المصرى المؤقت عدلى منصور، للمشاركة فى حفل تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسى يوم الأحد المقبل.

وقال رجائى نصر، سفير مصر لدى زامبيا ومندوبها الدائم لدى تجمع الكوميسا، إن نجوينيا أكد له أنه سيشارك بنفسه فى هذه المناسبة المهمة، معرباً للسفير المصرى عن تمنياته للرئيس عبد الفتاح السيسى كل التوفيق فى مهمته وللشعب المصرى بالتقدم والازدهار.

وأشار السفير نصر إلى إرسال الكوميسا وفدا لمتابعة الانتخابات الرئاسية برئاسة وزير التجارة الزامبى السابق وعضو لجنة الحكماء بالمنظمة، والذى أكد أن الانتخابات الرئاسية قد جرت فى جو من النزاهة والشفافية الكاملتين.