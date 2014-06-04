الرقابة الإدارية توقع بروتوكول تعاون مع مدير أكاديمية الشرطة لتبادل الخبرات

وقع اللواء محمد عمر وهبى، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بروتوكول تعاون مع اللواء دكتور أحمد جاد مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة.

وتتضمنت مذكرة التفاهم المشترك بين الجانبين بغرض تعزيز وتطوير التعاون فى مجالات التدريب وتبادل الخبرات الفنية والعلمية والاستعانة بالموارد البشرية المتاحة بكل منهما فيما يتعلق بإجراءات، وآليات ومتطلبات الوقاية، والمكافحة للجريمة بصفة عامة وجرائم الفساد بصفة خاصة إدراكًا لخطورته على أمن واستقرار المجتمع، وإثارة السلبية على العدالة الاجتماعية والقيم الأخلاقية، والتنمية الاقتصادية، مع الأخذ فى الاعتبار دور هيئة الرقابة الإدارية طبقًا لقانون إنشائها رقم 54 لعام 1964 فى منع ومكافحة الفساد بكل أجهزة الدولة، وبصفة خاصة فيما يتعلق بضبط الجرائم الجنائية التى تمس المال العام أو الوظيفة العامة، وذلك بغرض الحفاظ على سلامة أداء الوظيفة العامة، والخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا دور أكاديمية الشرطة بأعتبارها المؤسسة الأمنية المسئولة عن إعداد ضباط الشرطة وقيادتها وتأهيلهم، وتدريبهم وتنمية مهارتهم كمصدر للإشعاع العلمى فى مجال الأمن.