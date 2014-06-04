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ننشر مذكرة نقيب محامى شمال القاهرة لـ"سامح عاشور" ببطلان هيئة المكتب

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ننشر مذكرة نقيب محامى شمال القاهرة لـ"سامح عاشور" ببطلان هيئة المكتب ننشر مذكرة نقيب محامى شمال القاهرة لـ"سامح عاشور" ببطلان هيئة المكتب

تقدم محمد عثمان، نقيب محامى شمال القاهرة، بمذكرة لسامح عاشور، نقيب المحامين، ضد 12 عضواً من مجلس نقابة شمال القاهرة، يتهمهم فيها بعقد اجتماع للمجلس واختيار هيئة جديدة للمكتب الخاص بها دون اكتمال النصاب القانونى، وهو ما يعد مخالفة للنصوص واللوائح القانونية التى وضعتها النقابة.

وذكر عثمان فى مذكرته أن 12 عضواً من مجلس النقابة اجتمعوا يوم 28 مايو دون علم من النقيب وثلاثة أعضاء آخرين، وقاموا باختيار هيئة جديدة للمكتب الخاص بالنقابة، وهو ما يخالف المادة 23 من لائحة النظام الداخلى للنقابة، والتى نصت على أن يرسل أمين السر إلى أعضاء المجلس قبل انعقاد المجلس بـ48 ساعة على الأقل.

وأضاف عثمان، أنه بصفته نقيباً لمحامى شمال القاهرة قد دعا المجلس للانعقاد من قبل ولانتخاب هيئة مكتب جديدة، تطبيقا لنص المادة رقم 137 من قانون المحاماة والقانون رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته، وأنه قد حدد يوم 26 مارس 2014 لانعقاد المجلس متبعا كافة الإجراءات القانونية فى ذلك، إلا أن ثمانية أعضاء تقدموا باعتذارات عن عدم الحضور فى هذا اليوم فتم التأجيل ليوم 9 إبريل لانعقاد المجلس، والتى لم يكتمل النصاب القانونى فيها للحضور هى الأخرى، وتم التأجيل ليوم 16 إبريل، وتم بعدها التأجيل ليومى 30 إبريل و14 مارس لعدم اكتمال النصاب مرة أخرى.

وأكد عثمان أن جميع الجلسات التى لم يكتمل فيها النصاب تم إثبات موعد معلوم فى أجندة اجتماعات النقابة فيما عدا الجلسة الأخيرة، والتى لم يحضر فيها أى من الأعضاء أو النقيب، وأثبت أمين السر ذلك وأغلق المحضر على هذا دون أن يتم تحديد أجل معلوم أو موعد محدد للاجتماع الذى يليه.
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