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رئيس جمارك قرية البضائع: 368مليون جنيه الإيرادات فى مايو بزيادة 10%

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رئيس جمارك قرية البضائع: 368مليون جنيه الإيرادات فى مايو بزيادة 10% رئيس جمارك قرية البضائع: 368مليون جنيه الإيرادات فى مايو بزيادة 10%

أعلن محمد الشحات، رئيس الإدارة المركزية لجمارك قرية البضائع بمطار القاهرة، أن إيرادات الرسوم الجمركية على البضائع والطرود القادمة من الخارج بلغت 368 مليون جنيه فى مايو الماضى، بزيادة 10% عن نفس الشهر فى العام الماضى.

جاء ذلك فى تصريحات صحفية اليوم، الأربعاء، حيث أضاف أن هذه الزيادة جاءت بعد زيادة حركة الاستثمار والتجارة والصناعة فى وزيادة مستلزمات الإنتاج والبضائع التى تتضمن أجهزة اتصالات وتكنولوجية وأقمشة، إضافة إلى تيسير إجراءات الإفراج الجمركى من خلال ميكنة كل الإجراءات.

وقال إنه تم خلال الأربعة أعوام الماضية تحصيل 36 مليون جنيه قيمة الغرامات والرسوم الجمركية على محاولات التهريب التى تم ضبطها خلال هذه الفترة، والتى بلغت حوالى 643 قضية تهريب مختلفة، إضافة إلى 29 مليون جنيه قضايا بينها 52 قضية أمام النيابة والمحاكم المختصة.
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