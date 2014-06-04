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رئيس "المحليات بالمركزى للمحاسبات" ينهى اعتصامه اعتبارا للسيسى

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رئيس "المحليات بالمركزى للمحاسبات" ينهى اعتصامه اعتبارا للسيسى رئيس "المحليات بالمركزى للمحاسبات" ينهى اعتصامه اعتبارا للسيسى

أنهى أحمد السنديونى، منسق حركة "رقابيون ضد الفساد"، رئيس شعبة المحليات بالجهاز المركزى للمحاسبات، اعتصامه بمقر الجهاز بمحافظة أسيوط بعد 4 أيام على التوالى، وذلك بعدما حصل على رقم المحضر الذى أجرته الجهات الأمنية بأسباب الاعتصام، والذى حمل رقم2578 وذلك بسبب الظروف الأمنية وحلف اليمين الدستورى للرئيس عبد الفتاح السيسى.

وكان "السنديونى" قد بدأ اعتصامه يوم الأحد الماضى بعد إخطار مدير أمن المحافظة، والمخابرات العامة والأمن الوطنى باعتصامه بمقر الجهاز، للمطالبة بعودته إلى العمل بالمقر الرئيسى بصلاح سالم، مهددا بتصعيد الاعتصام حال عدم استجابة الرئيس والحكومة لحل أزمته مع رئيس الجهاز، مشيراً إلى أنه سيدخل فى إضراب جزئى إن لم يتم إيجاد حلول.

وقال "السنديونى"، إنه أقام عددًا من الدعاوى القضائية، التى تؤكد مشروعية عودته للعمل كرئيس شعبة المحليات بمقر الجهاز بمدينة نصر، بعدما نقله المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز، من القاهرة إلى أسيوط دون أسباب، سوى الادعاء - على حد قوله - بالدخول فى السياسة، والإساءة للجهاز بوسائل الإعلام.

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