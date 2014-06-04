نصائح عالمية لتقشير آمن للبشرة

تقول خبيرة التجميل العالمية Trish Lesslie: "إن القيام بتقشير البشرة أمر غاية في الأهمية؛ لأنه يعمل على إزالة الخلايا الميتة في الوجه وتجديد خلايا البشرة، إضافة إلى أنه يقوم بتنشيط الدورة الدموية".

ولأن معظم السيدات يقمن باستخدام مقشرات البشرة المعدة في المنزل من المواد الطبيعية، فقد تكون هذه المواد مناسبة للبشرة، وقد لا تكون مناسبة لها، مما يسبب بعض المشاكل نتيجة وجود حساسية للبشرة من بعض المواد المستخدمة فيها.

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كما أن التقشير باستخدام مقشرات تحتوي على مواد كيميائية قد يكون غير مناسب أيضاً للبشرة، لذلك فإن Trish Lesslie تقدم لك في ما يلي أفضل الخطوات لتقشير بشرة الوجه بطريقة سليمة وبدون مشاكل للبشرة:

1. نظفي وجهك جيداً بالغسول المناسب لها.

2. قومي بعمل حمام بخار مضاف إليه ملعقة من ماء الورد أو بابونج أو الشاي الأخضر لتطهير البشرة وفتح مسامها.

3. اختاري المقشر بعناية وفقاً لنوع بشرتك، وضعي في اعتبارك أن البشرة الدهنية يلائمها المقشر القوي، أما البشرة الجافة فيلائمها المقشر الضعيف.

4. يفضل استخدام المقشرات التى تحتوي على فيتامين (A ) والأحماض الموجودة فى الفاكهة.

5. قبل البدء بالتقشير قومي بوضع المقشر الذى أعددته أو قمتِ بشرائه على منطقة صغيرة من وجهك أو يديك واتركيه قليلاً، فإذا احمرت هذه المنطقة فهذا يعني أن لديك حساسية من بعض المواد الموجودة في هذا المقشر، فقومي باستبداله بمقشر آخر يناسب بشرتك.

6. حاولي فرك الجلد بلطف وبحركات دائرية باستخدام اليدين، وذلك حتى تضمني إزالة الجلد الميت الموجود بالبشرة دون خدشها أو إلحاق الضرر بها .

7. بعد التقشير عليك بترطيب البشرة جيداً بالكريم الخاص بك .

8. عليك باستخدام كريم الوقاية من الشمس عند خروجك من المنزل بعد تقشير بشرتك، واستخدميه دائماً لتحافظي على بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

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