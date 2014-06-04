من وراء تغيير تسريحة هيفا؟

تشتهر الفنانة هيفا وهبة بإطلالاتها المميّزة التي ينتظرها المعجبون. فهي تحاول التنويع في مكياجها باستخدام الأشكال المختلفة من آخر صيحات الموضة.

لكنها غالباً ما تترك شعرها منسدلاً أو تضعه جانباً. وعند كلّ ظهور، يطالبها جمهورها ومعجبوها بتغيير تسريحاتها، متسائلين عن السبب وراء عدم رفع شعرها.

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وها هي تطلّ مؤخّراً في برنامج "شكلك مش غريب" بتسريحة مرفوعة مميّزة، أبرزت جمال وجهها وعينيها. قام فريق "سيدتي نت" بالبحث

عن مصفّف الشعر الذي كان وراء هذا التغيّر اللافت في تسريحة هيفا.

محمد طبش من صالون Pace e Luce استطاع أن يغيّر تسريحات هيفا، لتطلّ برفعة جديدة. فما هي التسريحة المفاجئة الآتية؟

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