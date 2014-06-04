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بدء مؤتمر إطلاق صندوق الاستثمار لوزارة السياحة

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بدء مؤتمر إطلاق صندوق الاستثمار لوزارة السياحة بدء مؤتمر إطلاق صندوق الاستثمار لوزارة السياحة

هشام زعزوع وزير السياحة

نظمت وزارتي السياحة والأثار تحت رعاية اتحاد الغرف السياحية منذ قليل مؤتمرا صحفيًا ، في أحد فنادق القاهرة الكبرى ؛ لإطلاق صندوق الإستثمار لتنمية السياحة بحضور هشام زعزوع وزير السياحة و محمد إبراهيم وزير الآثار .

يذكر أن هدف الاستثمار في الشركات السياحية لتنميتها من خلال توفير رأس مال لازم للتوسع في الأنشطة الخاصة بها لرفع كفائتها وقدرتها الانتاجية ، كما سيكون حجم الصندوق مليار دولار أمريكي ومدة الصندوق 10 سنوات ومدة الاستثمار 5 سنوات بشرط ألا يزيد نسبة ما يستثمره الصندوق لأسهم الشركة الواحدة عن 5% من حجم رأس المال ، كما سيتم تفعيل حملة جمع تبرعات لمشروع المتحف المصري الكبير خلال المؤتمر .

(المراسل : بكر الشرقاوي)

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