بدء مؤتمر إطلاق صندوق الاستثمار لوزارة السياحة

نظمت وزارتي السياحة والأثار تحت رعاية اتحاد الغرف السياحية منذ قليل مؤتمرا صحفيًا ، في أحد فنادق القاهرة الكبرى ؛ لإطلاق صندوق الإستثمار لتنمية السياحة بحضور هشام زعزوع وزير السياحة و محمد إبراهيم وزير الآثار .

يذكر أن هدف الاستثمار في الشركات السياحية لتنميتها من خلال توفير رأس مال لازم للتوسع في الأنشطة الخاصة بها لرفع كفائتها وقدرتها الانتاجية ، كما سيكون حجم الصندوق مليار دولار أمريكي ومدة الصندوق 10 سنوات ومدة الاستثمار 5 سنوات بشرط ألا يزيد نسبة ما يستثمره الصندوق لأسهم الشركة الواحدة عن 5% من حجم رأس المال ، كما سيتم تفعيل حملة جمع تبرعات لمشروع المتحف المصري الكبير خلال المؤتمر .

(المراسل : بكر الشرقاوي)