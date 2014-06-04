أخبار عاجلة

تغطية خاصة - عزت ابراهيم: انقلاب كبير في السياسة الأمريكية أن جد رئيس يقوم بجهد حقيقي -
مساء الانوار: سبب توقف تدريب الأهلى عدة مرات بأمر من حسام البدري -
مصدر أمني: تتبع المتهمين فى حادث تفجير مركز تدريب شرطة طنطا بأحدث الأجهزة -
ذعر بين أهالي "العشي" بالأقصر بعد ظهور حيوان غريب عقر 4 أشخاص -
أحمد أحمد ينفي نقل مقر «كاف» من مصر -
رئيس الكاف: «كل الشكر لمصر وللمصريين» -
تغطية خاصة - عزت ابراهيم: لقاء الرئيس السيسي بترامب علامة فارقة وإحياء لعلاقة الشراكة التاريخية -
مساء الأنوار: حقيقة عودة إيمن أشرف مرة أخرى للأهلي -
مساء الأنوار - لقطات حصرية .. وصول البرتغالي إيناسيو المدير الفنى الجديد للزمالك بمطار القاهرة -
مساء الأنوار - لقاء مع أحمد جمعة ومحمد بوسكا لاعبي المصري بعد الفوز على إنبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أتليتكو مدريد يضم حارس خيتافي بديلا لكورتوا

Google+ Print
أتليتكو مدريد يضم حارس خيتافي بديلا لكورتوا أتليتكو مدريد يضم حارس خيتافي بديلا لكورتوا

(إفي): أعلن نادي أتليتكو مدريد الإسباني اليوم التعاقد مع حارس المرمى ميجل أنخل مويا لمدة ثلاثة مواسم بعد التوصل لاتفاق مع ناديه الحالي خيتافي.

وذكر أتليتكو مدريد أن حارس المرمى "لم يبق أمامه سوى تجاوز الفحوصات الطبية والتوقيع على العقد" مع الروخيبلانكوس، وفقا لما ورد في بيان النادي.

ويعتبر مويا هو ثالث صفقة يتمها أتليتكو من أجل الموسم المقبل، بعد ضمه المهاجم الأرجنتيني أنخل كوريا القادم من فريق سان لورنزو الأرجنتيني، والظهير الأيسر جيليرمي سيكيرا من جرانادا.

يأتي ضم مويا استجابة للحاجة لتغطية رحيل الحارس العملاق تيبو كورتوا الذي لعب لمدة ثلاثة مواسم بقميص الروخيبلانكوس على سبيل الإعارة عائدا لفريقه تشيلسي الإنجليزي، فضلا عن انتهاء عقد الحارس داني أرانثوبيا الذي كان قد تم ضمه الصيف الماضي، بنهاية الشهر الجاري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع