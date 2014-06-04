أتليتكو مدريد يضم حارس خيتافي بديلا لكورتوا

(إفي): أعلن نادي أتليتكو مدريد الإسباني اليوم التعاقد مع حارس المرمى ميجل أنخل مويا لمدة ثلاثة مواسم بعد التوصل لاتفاق مع ناديه الحالي خيتافي.

وذكر أتليتكو مدريد أن حارس المرمى "لم يبق أمامه سوى تجاوز الفحوصات الطبية والتوقيع على العقد" مع الروخيبلانكوس، وفقا لما ورد في بيان النادي.

ويعتبر مويا هو ثالث صفقة يتمها أتليتكو من أجل الموسم المقبل، بعد ضمه المهاجم الأرجنتيني أنخل كوريا القادم من فريق سان لورنزو الأرجنتيني، والظهير الأيسر جيليرمي سيكيرا من جرانادا.

يأتي ضم مويا استجابة للحاجة لتغطية رحيل الحارس العملاق تيبو كورتوا الذي لعب لمدة ثلاثة مواسم بقميص الروخيبلانكوس على سبيل الإعارة عائدا لفريقه تشيلسي الإنجليزي، فضلا عن انتهاء عقد الحارس داني أرانثوبيا الذي كان قد تم ضمه الصيف الماضي، بنهاية الشهر الجاري.