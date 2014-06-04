برشلونة مهدد بدفع 54.6 مليون يورو غرامة بسبب نيمار

إفي - أصبح نادي برشلونة الإسباني معرضا لعقوبة تلزمه بدفع غرامة مالية قدرها 54.6 مليون يورو بسبب صفقة ضم لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا، بعد اتهام النيابة العامة النادي الكتالوني بالتهرب من سداد تسعة ملايين يورو خاصة بهذه الصفقة لوزارة المالية.

وتحوم شكوك حول التعاملات مع الضرائب التي قام بها البرسا بشأن 37.92 مليون يورو تم دفعها للاعب خلال عملية الشراء، وهي 10 ملايين تم دفعها عام 2011 بالإضافة إلى 27.92 مليون أخرى في 2013 لضمان ضمه.

وكان من المفترض أن يتم اعتبار هذه المبالغ مكافأة للتعاقد، وهي مبالغ يحصل عليها اللاعبون الذين ينتقلون إلى أندية جديدة في صفقة انتقال حر، لذا يجب أن تمنح وفقا لإنجازات اللاعب مع النادي.

ووفقا للنيابة فإن البرسا زور في الوثائق المقدمة بخصوص الصفقة ليتهرب تحديدا من دفع تسعة ملايين و100 ألف يورو، حيث لم يذكر في تقريره تحديدا المبالغ التي دفعت لشركات مرتبطة باللاعب، وهي 10 ملايين يورو في 2011 و27 مليون و920 ألفا في 2013 لاتمام الصفقة.

وينص القانون على عقوبة تبلغ ستة أضعاف المبلغ الذي تم اخفاؤه، بمعنى أنه اذا ما أدين النادي سيضطر لدفع غرامة بقيمة 54 مليون يورو.