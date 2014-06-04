حجازى في قضية قسم العرب :”عاوز أتعدم بالأصول”.. والقاضى: “مين قال انك هتتعدم”

وجه صفوت حجازى عدد من الاسئلة للشاهد محمد سامى الضابط بالامن الوطنى خلال شهادته امام محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة في معهد امناء الشرطة لنظر ثانى جلسات لمحاكمة 191 متهما اخوانيا في احداث الاعتداء على قسم شرطة العرب باستخدام اسلحة نارية و بيضاء وقنابل المولوتوف و المتهم الاول فيها مصعب عصام جاد و محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان الارهابية و القيادي الاخواني محمد البلتاجي و الداعية الاسلامية صفوه حجازي و من بين المتهمين 73 متهما محبوسا و 3 مخلى سبيلهم و الباقي هاربين ، حول مصادرة السرية وهل هى تتبعه شخصيا أم تتبع غيره من الجهاز وكانت إجابة الشاهد أنه يتمسك بأقواله فى النيابة .. وهو ما دعى إلى إنفعال حجازى قائلا .. أنا عاوز لما أتعدم أتعدم بالاصول وتكون إتهاماتى صحيحة وأعرفها .. فرد عليه القاضى مين قال لك أن هتعدم .. فرد حجازى إتهامات النيابة التى أحالتنى بها تؤدى إلى الاعدام .