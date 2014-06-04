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إصابة 28 طفل في إنقلاب سيارة نقل بالكيلو 30 في الفيوم

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إصابة 28 طفل في إنقلاب سيارة نقل بالكيلو 30 في الفيوم إصابة 28 طفل في إنقلاب سيارة نقل بالكيلو 30 في الفيوم

دخل 28 طفل مستشفى الهرم التخصصي إثر حادث انقلاب سياره نقل بالكيلو 30 طريق الفيوم القاهره ظهر اليوم الاربعاء.

وقال الدكتور بهاء الدين عبدالحميد مدير غرفة الطوارئ بأمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان .

وأضاف إن اجمالى عدد المصابين بلغ 28 حاله منهم 4 حالات محجوزين بالمستشفى وخروج 24 حاله تحسن، وكانت الإصابات بين جروح وسحجات وجروح قطعية متفرقه.

وتابع : ” أن جميع الحالات تلقت العلاج اللازم فور دخولهم المستشفى وأن الحالات الأربع المتبقية مازالت تتلقى الرعاية الطبية المناسبة منهم حالة وحيدة خطره بالرعاية المركزه بها اشتباه نزيف داخلى بالبطن وتم عمل سونار ومتابعه ومازال تحت الملاحظه”.

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