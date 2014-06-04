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إعتقال 14 عنصرًا ينتمون لتنظيم أنصار الشريعة المحظور

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إعتقال 14 عنصرًا ينتمون لتنظيم أنصار الشريعة المحظور إعتقال 14 عنصرًا ينتمون لتنظيم أنصار الشريعة المحظور

أنصار الشريعة المحظور

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، تمكنها من القبض على خلية تتكون من 14 عنصرًا ينتمون إلى تنظيم أنصار الشريعة المحظور في تونس.

وقالت الوزارة  في بيان لها  ، اليوم الأربعاء ، إن القوات الأمنية التونسية اعتقلت أفراد خلية كتيبة أبو بكر الصديق المنتمية إلى تنظيم ” أنصار الشريعة ” في منطقة ” قفصة ” جنوب البلاد إثر تلقيها معلومات استخباراتية ، مضيفًة أن المجموعة كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية نوعية تضرب أهدف حيوية وحساسة .

وكانت الداخلية التونسية، قد أعلنت قبل أيام عن إيقاف 16 عنصرًا إرهابيا كانوا يخططون لاستهداف شخصيات ومنشآت حيوية في البلاد.

أ ش أ

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