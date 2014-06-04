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حملة تنمية الشلاتين وحلايب: وجدنا تعاون من مؤسسات الدولة والمتطوعين

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حملة تنمية الشلاتين وحلايب: وجدنا تعاون من مؤسسات الدولة والمتطوعين حملة تنمية الشلاتين وحلايب: وجدنا تعاون من مؤسسات الدولة والمتطوعين

حلايب

قالت الإذاعية دينا صلاح المنسق الإعلامي لحملة “معا من أجل حلايب وشلاتين” إن الحملة بدأت في شهر مارس خاصة بعد إعلان وزيرة الإعلام عن اطلاق اذاعة داخل “حلايب وشلاتين” وهنا بدأت فكرة تنمية حلايب وشلاتين وهو مالاقي استحسان وتعاون المؤسسات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني.
> وأضافت خلال حوارها لبرنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” الذي يذاع علي قناة “سي بي سي” أن هناك مصريين لايعرفون شيئا عن حلايب وشلاتين كما أن هناك رجال أعمال وجمعيات خيرية يريدون التبرع لهذه المنطقة لتنميتها لافتة إلي أن نفسها اهتمت بهذه المبادرة.
> وأكد صالح عبدالله عضو الحملة أنه تعرف علي الحملة من خلال “راديو ” لافتا إلي أن هناك عدد من المؤسسات الكبيرة في مصر لتنصهر بشكل قانوني لتنمية حلايب وشلاتين.

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