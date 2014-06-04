ضبط هارب من تنفيذ 150 حكمًا قضائيًا فى قضايا سرقة تيار كهربائى بمدينة نصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إلقاء القبض على هارب من تنفيذ 150 حكمًا قضائيًا فى قضايا سرقة تيار كهربائى وبحوزته سيارة مبلغ بسرقتها.

وكان النقيب محمد شكرى العزب الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر، يتفقد الحالة الأمنية بشارع النزهة بدائرة القسم، وأثناء ذلك تلاحظ له سير سيارة ملاكى تحمل لوحات رقم (6559 ملاكى الإسكندرية “مطموسة”)، وباستيقاف قائدها، تبين أنه يدعى عبد الحميد معروف عبد الحميد محمد (40 سنة – أعمال حرة) مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، المحكوم عليه فى 150 حكمًا بالحبس الجزئى فى قضايا سرقة تيار كهربائى.

وبالكشف عن السيارة برقمى الشاسيه والموتور، تبين أن أصل لوحاتها (ف ف س 543 مصر)، وأنها مبلغ بسرقتها فى محضر بقسم شرطة النزهة، وأنها ملك المواطن هانى فتحى شافعى (35 سنة – تاجر) مقيم بدائرة قسم النزهة، وبمواجهة المتهم أقر بصحة الأحكام الصادرة ضده، وأنكر علمه بأن السيارة مبلغ بسرقتها، وأضاف بأنه قام باستئجارها من أحد الأشخاص “جاري الإرشاد عنه”.

> وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأحاله اللواء على الدمرداش مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

أ ش أ