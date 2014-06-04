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الأهلي: متمسكون بفتحي.. وحسم التجديد قريبا

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الأهلي: متمسكون بفتحي.. وحسم التجديد قريبا الأهلي: متمسكون بفتحي.. وحسم التجديد قريبا

أكد علاء عبد الصادق مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الفريق متمسك بمدافعه الدولي أحمد فتحي والذي ينتهي تعاقده مع نهاية هذا الموسم.

ولم يصل الأهلي حتى الآن مع فتحي لاتفاق على تجديد عقد اللاعب الذي يرتبط بالانتقال لاتحاد جدة السعودي.

وقال عبد الصادق في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي "نحن نتمسك باستمرار فتحي فهو من اللاعبين المتميزين فنيا أو أخلاقيا، كما كان له دور مؤثر مع الفريق طوال السنوات الماضية وبقائه مكسب كبير".

وأضاف "كل ما يتردد عن انتقال اللاعب لاتحاد جدة غير صحيح.. هناك تفاهم بيننا وبين اللاعب وسنعقد جلسة خلال الأيام المقبلة لحسم كافة الأمور الخاصة بتجديد عقده".

يذكر أن فتحي قد انضم للأهلي عام 2008 قادما من شيفيلد يونايتد الإنجليزي وفاز مع الفريق بـ4 بطولات دوري و3 دوري أبطال إفريقيا.

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