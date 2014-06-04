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لجنة الفحص بالصحفيين توافق على قيد 3 صحف جديدة

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لجنة الفحص بالصحفيين توافق على قيد 3 صحف جديدة لجنة الفحص بالصحفيين توافق على قيد 3 صحف جديدة

قال علاء ثابت،عضو مجلس نقابة الصحفيين،إن لجنة الفحص المُشكّلة لبحث أوراق الصحف الجديدة المتقدمة للاعتماد من النقابة،وافقت على قيد 3 صحف لاستيفائها الشروط القانونية والإجرائية,بينما تم رفض 3 صحف أخرى لعدم صحة أوراقها.
> وأضاف ثابت، فى تصريحات صحفية،الأربعاء،أنه ليس من حق اللجنة الإعلان عن تفاصيل وأسماء الصحف المقبولة والمرفوضة،مؤكدًا أن مجلس النقابة هو صاحب القرار,مشيراً إلى أنه سيتم عرض تقرير اللجنة الخاص بشرح أوضاع الصحف فى إجتماع المجلس مساء اليوم للبت فيه.

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