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أوباما : سنقف إلى جانب أوكرانيا ولن نقبل الاحتلال الروسى للقرم

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أوباما : سنقف إلى جانب أوكرانيا ولن نقبل الاحتلال الروسى للقرم أوباما : سنقف إلى جانب أوكرانيا ولن نقبل الاحتلال الروسى للقرم

الرئيس الأمريكي باراك أوباما

تعهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالوقوف إلى جانب أوكرانيا خلال فترة التحول الديمقراطى ، مشددا على ضرورة أن يتمتع الأوكرانيون بالحرية لاختيار مستقبلهم بأنفسهم.

وأضاف أوباما – في كلمة ألقاها بالعاصمة البولندية وارسو خلال الاحتفال بالذكرى السنوية الـ 25 لإجراء أول انتخابات ديمقراطية فى بولندا – أنه كي تكون أوكرانيا حرة ومستقلة فإنها لابد من أن تحظى بعلاقات قوية وتبادل تجارى متنامى مع أوروبا وروسيا والولايات المتحدة والعالم برمته.

وقال أوباما إنه لا يمكن الوقوف مكتوفى الأيدى أمام اعتداء دولة على أخرى ، وإنما لابد من الوقوف إلى جانب كل من يرغب فى التمتع بحريته ، مشددا على ضرورة ألا يتم السماح للدول الكبرى بابتلاع الدول الأخرى الأصغر حجما ، أو فرض إرادتها بقوة السلاح أو باستيلاء مقنعين على المنشآت.

ومضى يقول “لن نقبل احتلال روسيا لشبه جزيرة القرم أو انتهاكها لسيادة أوكرانيا ، وستقف دولنا الحرة متحدة كى لا تعنى أى استفزازات روسية جديدة سوى مزيد من العزلة لروسيا “.

وكان أوباما قد التقى فى وقت سابق اليوم بالرئيس الأوكرانى بترو بوروشينكو ، وتعهد له بتقديم الدعم اللازم لاستعادة السلام فى أوكرانيا ، كما اعتبر أن اختيار بوروشنكو لقيادة البلاد قرار “حكيم” ..مؤكدا أن أوكرانيا يمكنها أن تكون ديمقراطية نابضة بالحياة إذا وقف المجتمع الدولي إلى جانبها.

يشار إلى أنه من المتوقع أن يجتمع أوباما بنظيره الروسى فلاديمير بوتين فى فرنسا يوم الجمعة المقبل ، خلال الاحتفال بالذكرى السنوية الـ 70 لإنزال الحلفاء فى نورماندى.

 

أ ش أ

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