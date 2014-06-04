ضبط تشكيل عصابي من 8 أشخاص تخصص في سرقة قضبان السكك الحديدية بقنا

تمكنت وحدة مباحث قسم قنا اليوم “الأربعاء” من ضبط 8 أشخاص وأصابة أحدهم بطلق نارى أثر تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة أثناء سرقتهم قضبان السكك الحديدية بالكيلو 72 بطريق قنا- سفاجا.

كان اللواء محمد كمال مدير أمن قنا قد تلقى أشارة بضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة قضبان السكك الحديدية بطريق قنا – سفاجا.

وردت معلومات بقيام 8 أشخاص بتكوين تشكيل عصابى لسرقة قضبان ومهمات السكك الحديدية فتم تحديدهم وتمكنت قوة امنية من ضبط “سيد . خ . ع ” -27 سنة- سائق و “حسانين . ع . ت ” -26 سنة- بائع متجول ،و ” محمد . ج . م ” -28 سنة- سائق و ” حسين . إ. ع ” -18 سنة- عاطل و “سيد . ع . أ ” -29 سنة- عاطل و “غريب . ع . أ ” -34 سنة- عاطل و”أحمد . ر. خ ” -23 سنة- عاطل وجميعهم مقيمين بمنطقة الشئون بمدينة قنا و ” محمد . إ . ذ” -26 سنة- مقيم بقرية فاو غرب بدشنا وذلك بعد تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة وأسفر عنه اصابة المتهم الأول بطلق نارى وتم ضبط بندقية ألية بحوزته و106 طلقة نارية من ذات العيار والسيارة رقم 460406 نقل قنا و التى كانوا يستقلونها بكمين 72 بطريق قنا- سفاجا.

تم تحرير محضر بالواقعة ، وتولت نيابة قسم قنا التحقيق.