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بالصور .. إخماد حريق بأحد العقارات بمدينة مرسى مطروح

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بالصور .. إخماد حريق بأحد العقارات بمدينة مرسى مطروح بالصور .. إخماد حريق بأحد العقارات بمدينة مرسى مطروح

العقار المحترق

أخمدت قوات الدفاع المدني وسيارات الإطفاء بمطروح ، اليوم الأربعاء ، حريقاً اندلع بأحد العقارات التجارية بوسط مدينة مرسى مطروح حيث انقلت على الفور قوات الحماية المدنية و اللواء العناني حمودة مدير الأمن وعدد قيادات المديرية إلى مكان الحريق الذي لم يسفر عن خسائر بشرية.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية قد تبلغت باندلاع حريق بأحد العقارات بوسط مدينة مرسى مطروح فتم اخطار غرفة عمليات المرور وغرفة عمليات النجدة وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بـ4 سيارات إطفاء برئاسة السيد العقيد ايمن فؤاد وكيل إدارة الحماية المدنية وتحت إشراف مدير أمن مطروح.

تمت السيطرة على الحريق ولم يسفر عن خسائر مادية أو خسائر بشرية ، وجارِ انتداب خبير الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب و ملابسات اندلاع الحريق و اتخاذ الإجراءات القانونية.

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