محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير بعشوائيات حلوان

قام محافظ القاهرة الدكتور جلال مصطفى سعيد اليوم الأربعاء ، بجولة تفقدية لمتابعة سير أعمال التطوير بعدد من المواقع والمناطق العشوائية غير المخططة بحلوان طبقاَ لبروتوكول التعاون مع صندوق تطوير العشوائيات وإدارة الأشغال العسكرية كجهة تنفيذ بتمويل اتحاد بنوك مصر لتطوير 15 منطقة عشوائية آمنة بحلوان بمساحة إجمالية 445.8 فدان تقريباَ.

وصرح المحافظ بأن استراتيجية التطوير بتلك المناطق ترتكز على تحسين الحالة العمرانية لها بعد رصد الوضع الراهن ، من خلال رفع كفاءة الشوارع الرئيسية والداخلية لها ، مع إعادة تطوير جميع شبكات المرافق وتجديدها ، وإقامة شبكات إطفاء حديثة لمكافحة الحريق بها ، وأخيراَ دفن خطوط كهرباء الضغط العالى وتحويلها إلى خطوط أرضية ، مع مراعاة البعد الاجتماعى والبيئى والصحى بما يتلاءم ومتطلبات كل منطقة.

> وأكد أن أجهزة المحافظة لا تألوا جهدا فى توفير كل الدعم المالي والمعلوماتى الاستشارى لحل مشكلة العشوائيات كأحد أهم الملفات ذات الأولوية فى استراتيجية المحافظة سواء بالتعاون مع الأجهزة الحكومية أو بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص.

واستهل المحافظ جولته بزيارة منطقة عزبة الوالدة والتى تقع بوسط حى حلوان على مساحة 55.1 فدان ، ويبلغ عدد سكانها 24 ألف نسمة تقريباَ ، والتى تعانى من تدهور حالة الطرق الترابية ، مع ضيق واهمال الشوارع الداخلية بها .

وأكد جلال أن مخطط التطوير الذى تشهده عزبة الوالدة سيشمل عددا من الأنشطة تهدف إلى رفع كفاءة متطلبات المنطقة عمرانيا واجتماعياَ حيث تتم أعمال رصف الشوارع الرئيسية بمساحة 3500 م2 ، مع تبليط الشوارع الداخلية بالانترلوك 31 ألف م2 ، ورفع كفاءة الإنارة بالشوارع الرئيسية والداخلية بـ 23 عمود إنارة و500 كابولى ، مع تدعيم المنطقة بشبكة حديثة لمكافحة الحريق بـ 83 “حنفية”.

ثم انتقل المحافظ لتفقد أعمال التطوير بمنطقة عرب راشد الغربية والتى تشغل مساحة 46 فدانا تقريبا جنوب حلوان ، وجارى استكمال أعمال التطوير بها بعد اجتيازها نسبة الــ 10 % وتشمل رصف الطرق الرئيسية بإجمالى 24 ألف م2 ، وأعمال تبليط بمساحة 15 ألف م2 ، مع أعمال الإنارة بالشوارع الرئيسية وتركيب 160 عمودا و 240 كابولى بالطرق الداخلية الضيقة ، بالإضافة إلى تأسيس شبكة حريق مدعمة بـ 160 حنفية على مستوى المنطقة.

وخلال الجولة تفقد المحافظ عددا من المخابز بالمنطقة ، واطمئن على جودة الرغيف المنتج ، مع عدم وجود تكدس بالطوابير وتوفير الكمية المطلوبة دون شكاوى من المواطنين.

كما زار المحافظ نادى منشية حلوان الجديدة ، وتابع أنشطة المركز في إقامة دورات تدريبية للشباب على الأعمال الحرفية وإصلاح الأجهزة بالتنسيق مع وزارة الصناعة ، مطالباَ بمزيد من الاهتمام بمباني النادي ، وتوفير باقى الأجهزة والمعدات الرياضية اللازمة بالتنسيق مع مديرية الشباب لتقديم أفضل الخدمات الرياضية لشباب المنطقة .

وتفقد المحافظ خلال الجولة القافلة الطبية بمنطقة عرب راشد الغربية ، والتى أقامتها مديرية الشئون الصحية بالقاهرة فى إطار خطتها الجديدة بنشر خدمات القوافل الطبية بالمناطق العشوائية ، بمعدل 8 قوافل طبية شهرياَ تجوب مختلف العشوائية بالقاهرة ، وشملت القافلة أكثر من 12 تخصصا طبيا ، بالإضافة إلى سيارات متنقلة خاصة بالتحاليل الطبية والأشعة ، والكشف على زائرى القافلة من المواطنين يكون بالمجان مع توفير الأدوية اللازمة من خلال صيدلية متكاملة بموقع القافلة ، وتحويل بعض الحالات إلى المستشفيات إذا لزم الأمر.

واختتم المحافظ جولته بزيارة منطقة عرب الوالدة وسط حلوان ، وهى من المناطق المدرجة ضمن أعمال التطوير ويسكنها حوالى 23674 نسمة وتقع على مساحة 54.8 فدان تقريباَ ، ويعتمد مخطط التطوير بها على صياغته بما يتلاءم مع طبيعة ومتطلبات سكان المنطقة ، حيث تنفذ بها أيضا أعمال شبكة حريق حديثة بـ 160 حنفية بمواقع مختلفة.

وكذلك رصف أسفلتى للطرق الرئيسية بإجمالى 12 ألف م2 ، مع تبليط الانترلوك للشوارع الداخلية بمساحة 22.5 ألف م2 ، ورفع كفاءة الإنارة وتدعيمها بعدد 80 عمود جديد و 360 كابولى بالشوارع الرئيسية والداخلية .

ورافق المحافظ فى جولته اللواء يس طاهر نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ، واللواء عمرو حسين رئيس حى حلوان وممثلى إدارة الإشغالات العسكرية ، وعدد من قيادات المحافظة.

أ ش أ