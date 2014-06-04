“الشباب والرياضة” تعلن أسماء الشباب الممثلين لمصر في كوريا الجنوبية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن أسماء الشباب المسافرين لدولة كوريا الجنوبية ،خلال الفترة من 19-30 أغسطس المقبل، بعد اجتيازهم للمقابلة الشخصية التى أجريت لهم خلال شهر إبريل الماضي.

وقامت لجنة رفيعة المستوى مشكلة من وزارة الشباب والرياضة مكونة من آمال خميس رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير، والدكتور محمود حسن رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، والدكتورة أمل جمال رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، والدكتورة جهاد عامر مدير عام العلاقات العامة والخارجية، قامت بإجراء الاختبارات الشخصية فى الثقافة العامة واللغة الإنجليزية للشباب المتقدمين للسفر والذى بلغ عددهم 136 شابا وفتاة.

> وأسفرت نتيجة اللجنة عن اختيار 4 شباب و4 فتيات كوفد أساسي من المقرر سفرهم إلى دولة كوريا الجنوبية، وذلك ضمن البرنامج الذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة مع اللجنة الوطنية للشباب بكوريا الجنوبية، كما تم اختيار 4 شباب آخرين بصفة إضافية يمكن سفر أحدهم فى حالة اعتذار أيا من الأساسيين.

كانت وزارة الشباب والرياضة قد وجهت خلال فبراير الماضي الدعوة لشباب مصر للمشاركة فى الوفد المسافر إلى دولة كوريا الجنوبية، وحددت الوزارة يوم 9 مارس الماضي موعد نهائي للتقدم للسفر، وتقدم مجموعة من الشباب والفتيات هم من خضعوا للمقابلات الشخصية، وراعت اللجنة فى اختياراتها انتقاء أفضل المتقدمين لتمثيل مصر بشكل مميز فى الخارج.

> وتنشر وزارة الشباب والرياضة أسماء الفائزين على الموقع الاليكترونى للوزارة والصفحة الرسمية على الفيس بوك.